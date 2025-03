Olympiasiegerin wird in Halle erwartet - Auf und Zu der Geschäfte in der Großen Uli

Halles neuer Oberbürgermeister will loslegen

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 15. MÄRZ 2025

der neue Oberbürgermeister von Halle ist gewählt. Und Alexander Vogt (parteilos) steht nicht nur in den Startlöchern, er will nun auch zeitnah sein neues Amt antreten. Ende März soll es soweit sein. Doch gehört dazu eigentlich auch ein standesgemäßer Empfang? Mit Sekt und so? Und wer würde dafür eigentlich bezahlen? Tatsächlich stellen sich diese Fragen gerade.