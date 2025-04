Wie die Arbeiten am Peißnitzexpress voran gehen - SPD in Halle ist uneins über Koalitionsvertrag

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 19. APRIL 2025

ob ein Bauwerk schön oder hässlich ist, ist häufig eine Frage des persönlichen Geschmacks. Natürlich gibt es auch die Leute, denen Architektur ziemlich egal ist. Jeder hat eben so seine Interessen und Desinteressen. In Halle drängte sich angesichts des Umbaus des Hauptbahnhofs zu DDR-Zeiten die Frage aber förmlich auf, was das eigentlich soll? Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich dieser Geschichte angenommen.

Apropos Geschichte: Der Peißnitzexpress wird dieses Jahr 65 Jahre alt. So lange gibt es die beliebte Attraktion auf der Peißnitzinsel nun schon. Und die Züge drehen nach wie vor im gemächlichen Tempo ihre Runden. Gut so. Nun aber beklagte die Stadtratsfraktion von Hauptsache Halle, dass es mit den Sanierungsarbeiten nicht so recht vorangeht und fragte: Wird denn zum Jubiläum auch alles fertig werden? Die Stadt hat sich dazu geäußert.

80 Jahre zurück liegt nunmehr das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Stadt gedachte in einem offiziellen Akt der Befreiung. Erinnert wurde noch einmal daran, dass Halle eine flächendeckende Zerstörung erspart blieb. Zugleich wurde der Blick auch in die Zukunft gerichtet.

Doch zurück zur aktuellen Politik und zum Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD. Was halten eigentlich die SPD-Mitglieder in Halle von dem Vertrag? Hanna Schabacker fand heraus, dass die Meinungen dazu unter den Genossen weit auseinander gehen.

