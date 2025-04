Wie es mit den Arbeiten an der Parkeisenbahn auf der Peißnitz in Halle weitergeht und wann man zu Ostern mitfahren kann.

Halle (Saale)/MZ. - Wer zu Ostern ins Grüne möchte, hat in und um Halle die Qual der Wahl. Zu den in Frage kommenden Zielen zählt auf jeden Fall die Peißnitz mit der Parkeisenbahn. Die Minizüge sind an diesem Wochenende wieder unterwegs – am Samstag und Ostersonntag zwischen 9.45 und 18 Uhr mit einer Mittagspause von 12 bis 13.15 Uhr.

Indes stehen für den Peißnitzexpress größere Dinge bevor. Im Sommer jährt sich dessen Gründungstag zum 65. Mal. Am 12. Juni 1965 drehte die damalige Pioniereisenbahn zum ersten Mal ihre Runden auf der Saaleinsel, bald nach der Wende übernahm die Stadt die Anlage, die gut 20 Jahre später – beim Saalehochwasser 2013 – erheblichen Schaden nehmen sollte. Bis heute dauern die daraus folgenden Arbeiten an.

Befürchtungen der Stadtratsfraktion von Hauptsache Halle, diese könnten zum Jubiläumsfest nicht abgeschlossen sein, hat die Stadt aber zurückgewiesen. Abgesehen von der Erneuerung eines Abstellgleises seien die Gleisbauarbeiten abgeschlossen, heißt es auf MZ-Anfrage aus dem Ratshof. Aktuell stünden ansonsten noch Verputz- und Malerarbeiten an der Fassade des Bahnhofes Peißnitzbrücke sowie die Fertigstellung der Leit- und Sicherungstechnik aus. „Es wird sichergestellt, dass zum Jubiläum am 12. Juni 2025 die Arbeiten abgeschlossen sind, so dass eine feierliche Inbetriebnahme erfolgen kann“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.