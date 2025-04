An der Giebichensteinbrücke erinnerte die Stadt an das Kriegsende vor 80 Jahren. Die zerstörte und wieder aufgebaute Brücke diente dabei als Sinnbild. Und OB Alexander Vogt hielt seine Rede bewusst auf Englisch.

Interessierte Hallenser: Die Freiluftausstellung an der Saalepromenade zeigt Bilder aller neun im April 1945 gesprengten Brücken.

Halle (Saale)/MZ - Um 18 Uhr an diesem Donnerstag erklingt eine einzelne Trompete am Gefallenendenkmal nahe der Giebichensteinbrücke. Gegenüber auf der anderen Saaleseite lauschen all die Amsträger, die dort zusammen gekommen sind, diesem Klang. Halten inne.