an diesem Freitag wird es wieder spannend: Der Ball rollt - Deutschland und Spanien stehen im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Auch Halles Händler zeigen ihre Begeisterung für das internationale Sportereignis - und das auf ganz amüsante Weise. Was sich eine Geschäftsfrau in der Kleinen Ulrichstraße hat einfallen lassen, können Sie in der Freitagsausgabe Ihrer MZ oder aber auf www.mz.de lesen. Entdeckt hatte ich die kreativ umgesetzte Idee der Ladeninhaberin auf meinem abendlichen Heimweg durch die hübsche kleine Ladenstraße der Stadt ganz zufällig. Nicht nur Kunden, sondern auch viele vorbeischlendernde Passanten erfreuen sich täglich an der Schaufensterdekoration, die die Liebe der Händlerin zum Fußball widerspiegelt. Welchen Tipp sie für das heutige Spiel abgibt, habe ich ebenfalls erfragt. Der allerdings ist etwas ernüchternd. Hoffen wir, dass die Geschäftsfrau in puncto Spielergebnis nicht Recht behält.

