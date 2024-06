Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nun ist die Stadtratswahl drei Tage her. Wie werden die neuen politischen Verhältnisse die Halle verändern? Wir haben uns in Neustadt umgehört, dem Wahlbereich, in dem die AfD am besten abgeschnitten hat. Hier lesen Sie, wie Neustädter auf das Wahlresultat reagieren und wie Akteure in Halles größten Stadtbezirk nun weitermachen wollen.