In Neustadt hat die AfD mit 32,8 Prozent den größten Stimmenanteil in ganz Halle eingefahren. Zivilgesellschaftliche Akteure wollen daran anknüpfen, dass das längst nicht die Mehrheit ist.

Als Panikmache kritisiert: Vor dem sogenannten Brandblock an der Neustädter Magistrale hängt auch ein Wahlplakat der AfD – jener Partei, die bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Halles Westen die meisten Stimmen holte.

Halle (Saale)/MZ. - Er ist gar nicht erst wählen gegangen, wie schon seit der Wende nicht mehr. Nicht, dass er politisch nicht interessiert wäre. „Ich verfolge alles im Fernsehen“, sagt er an Tag zwei nach der Stadtratswahl, bei der die AfD auch in Halle die meisten Stimmen geholt hat. Als sie noch neu war, habe er einige Hoffnungen in sie gesetzt, vor allem die, dass sie frischen Wind in die Politik bringen würde. „Aber“, der 80-Jährige winkt ab, „mit denen wird auch nichts anders. Und für mich auch nicht.“