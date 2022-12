Großbaustelle droht

Auto auf Bahngleisen - Toter am Busbahnhof - XXL-Bücher in der Innenstadt

die Hochstraße gehört zu einer der am meisten befahrenen Straßen der Stadt. Täglich sausen durchschnittlich 67.000 Fahrzeuge auf ihr zwischen Neustadt und Altstadt hin und her. Sie ist eine von nur drei Brücken über die Saale, die es in Halle gibt. Wenn sie zur Baustelle würde, wäre eine Hälfte der Stadt quasi vom Rest getrennt.

Doch an drei wichtigen Magistralebrücken hat man nun Schäden festgestellt. Eine Sanierung reicht nicht mehr aus - die Bauwerke sind über 50 Jahre alt. Im Sommer 2023 sollen insgesamt drei Brücken (eine am Holzplatz , zwei am Rennbahnkreuz) abgerissen und neu gebaut werden. Gleichzeitig soll der Asphalt an vielen Stellen zwischen Westlicher Neustadt und Waisenhausapotheke erneuert werden. Der Planungsausschuss hat am Dienstag bereits seine Zustimmung gegeben.

An diesen drei Stellen müssen Brücken neu gemacht werden Google Maps

Ich fürchte, dass Halle 2023 ein Baustellensommer bevorsteht, der den vergangenen sogar noch übertrumpft. Damals wurde gleichzeitig an der Nordstraße und am Glauchaer Platz gebaut. Wenn die ganze Magistrale zur Baustelle wird, sollte man wahrscheinlich wirklich auf die Straßenbahn oder das Fahrrad wechseln, Autofahren macht dann keinen Sinn mehr.

Die Fahrradinfrastruktur könnte hingegen bald einen großen Schritt nach vorne machen. Denn kurz nach dem „Ja“ zur Magistralensanierung wurde im Planungsausschuss auch verkündet, dass die Stadt sich weiter für den Radschnellweg nach Leipzig stark machen will. Für den sächsischen Teil steht inzwischen schon das Geld bereit.