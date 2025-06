Der Umbau des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum: Es wird verkehrstechnisch das wichtigste Projekt in Halle in den nächsten Jahren. Und nach wie vor stehen dabei die Brücken über das Rondell im Mittelpunkt. Ja, sie werden abgerissen. Vielleicht schon nächstes Jahr. Und sollte es doch eine neue Brücke geben, dann nur für Fußgänger und Radfahrer. Mein Kollege Jonas Nayda kennt die Fakten.

Unterdessen geht der Knatsch um den neuen Personalratsvorsitzenden der halleschen Stadtverwaltung in die nächste Runde. Mehrere Mitarbeiter der Verwaltung hatten sich Ende Mai in einem anonymen Brief an Oberbürgermeister Alexander Vogt gewandt und die Wahl von Thomas Hoffmann als Personalratschef kritisiert (MZ berichtete). Nun ist erneut ein anonymer Brief an OB Vogt veröffentlicht worden, der „im Namen zahlreicher betroffener Mitarbeitender der Stadt Halle“ unterzeichnet ist. Darin wird am Stadtoberhaupt scharfe Kritik geübt. Worum es geht, weiß mein Kollege Simon Ecker.

Noch ein Tipp für heute früh. Da sollten Sie unbedingt MZ lesen - egal ob als Papier- oder Digitalvariante. Es geht um das Glück. Sie werden womöglich überrascht sein.

Heute treffen sie meine Kollegin Annette Herold-Stolze und mich im Gläsernen Büro im Hauptbahnhof.

Ihr Dirk Skrzypczak