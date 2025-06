das Ganze wirkte merkwürdig und scheint jetzt eine ganz neue Wendung zu nehmen: Am Abend des 5. Juni hat sich ein Mann mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme des Dölauer Krankenhauses Martha Maria geschleppt. Nach eigenen Angaben war er überfallen worden. Nun stellt sich heraus, dass er wohl tatsächlich Opfer einer Straftat geworden ist, selbst aber möglicherweise in Begriff, war, eine solche zu begehen. In diesem Beitrag von Marvin Matzulla und Dirk Skrzypczak erfahren Sie, was bisher bekannt ist.

Wir haben aber auch Neuigkeiten zu den Themen Handel und Innenstadt für Sie. Es tut sich etwas in Sachen Kaufhof. Nachdem vor einigen Monaten Pläne für das Ex-Kaufhaus neben dem Ratshof bekannt wurden, geht es jetzt um den Bau, an dessen Platz einst das Kinderkaufhaus stand. Sie sind neugierig geworden? Bitte schön, hier gibt es Antworten.

Apropos Kinder, auch wenn ich zugeben muss, dass das jetzt ein Übergang der Marke „Reim' Dich oder ich fress' Dich“ gewesen ist: Eine trotz ihres Alters überhaupt nicht in die Jahre gekommene Attraktion auf der Peißnitz feiert Geburtstag. An diesem Wochenende können Sie, egal ob klein oder groß, mitfeiern. Katja Pausch berichtet.

