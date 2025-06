Für das zweite Kaufhaus-Gebäude auf dem Marktplatz in Halle gibt es Neuigkeiten. Wie es weitergehen soll und wie sich der Leerstand bei Einzelhandelsflächen in der Innenstadt entwickelt.

Bald wieder Leben im Kaufhof? Was jetzt am Marktplatz 20 passieren soll

Zwei Jahre nach Galeria-Aus in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Das Restaurant „Rossini“ ist ausgezogen, drinnen laufen erste bauvorbereitende Arbeiten – es tut sich was im ehemaligen Kaufhof-Gebäude neben dem Ratshof. Gelingen die Pläne des Eigentümers Norkon GmbH, wird man in dem seit Ende 2023 leerstehenden Gebäude im nächsten Jahr wieder einkaufen können. Der Sportartikelanbieter Intersport will einziehen, von einem Supermarkt und Restaurants ist außerdem die Rede. Und nebenan, einst Kaufhof-Gebäude 1?