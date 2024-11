Hier in Halle, Newsletter vom 18. November 2024

hinter Halle liegt ein ereignisreiches Wochenende.

Freudig begonnen hatte es schon am Freitagabend für den 33-Jährigen SPD-Stadtrat Eric Eigendorf. Seine Partei machte ihn am Abend offiziell zum Nachfolger von Karamba Diaby als DIrektkandidat für die Bundestagswahl.

Am Samstagabend wurde dann nochmal so richtig gefeiert. Allerdings nicht bei der SPD, sondern im Hotel Dormero. Dort fand der 2. Ball der Wirtschaft statt. Mehr als 500 Gäste tanzten mit zahlreichen Prominenten aus WIrtschaft, Sport und Politik bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntagmittag hingegen wurde nicht mehr gefeiert. Anlässlich des Volkstrauertages legte eine Delegation der Stadt im Gertraudenfriedhof einen Kranz nieder.

Am Sonntagabend wurde es dann wieder parteipolitisch. Die Satirepartei „Die Partei“ stellte die fraktionslose Stadträtin Dörte Jacobi als Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl auf.

Zwei Wochen Zeit gibt es noch für andere mögliche Kandidaten, um ihren Hut in den Ring zu werfen. Die Bewerbungsfrist endet am 26. November.

Ich freue mich auf eine neue - sehr wahrscheinlich ereignisreiche - Woche!

Beste Grüße,

Ihr Jonas Nayda