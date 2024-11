sind Sie auch von der nächsten Schocknachricht - die erste war der Sieg Trumps in den USA - überrascht worden? Nämlich die, dass die Ampel in Berlin jetzt nur noch rot und grün blinkt. Gelb - die FDP also - ist raus, seitdem der Bundeskanzler ein Machtwort gesprochen hat. Wie in Halle das Ampel-Aus aufgenommen wurde und was die Hallenser dazu sagen, hat meine Kollegin Isabell Sparfeld bei einer Recherche auf Halles Marktplatz zusammengetragen.

Der hallesche Markt - und nicht nur dieser - war am Donnerstag aber auch Schauplatz einer besonderen Zeremonie. Zu später Stunde konnten zufällig vorbeikommende Passanten ebenso wie geladene Gäste und andere Zuschauern das traditionelle Fahnenschwingen der Halloren erleben. Der Anlass für das nicht allzu oft gezeigte Ritual ist ein ganz besonderer: Die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle besteht seit 500 Jahren. Dass das gebührend gefeiert wird, versteht sich von selbst. Ich hatte Gelegenheit, den Festgottesdienst in der Moritzkirche ebenso mitzuerleben wie das beeindruckende Fahnenschwenken und die anschließende offizielle Feierstunde an der festlichen Salztafel im Stadthaus. Lesen Sie gern, was ich für Sie notiert habe. Dazu gibt es jede Menge Fotos.

Um Salz geht es übrigens auch in dieser Geschichte: In Halle öffnet demnächst ein Laden, der sich ganz dem „weißen Gold“ der Stadt widmet. Wo das Geschäft zu finden ist und wann es öffnet, erfahren Sie hier.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag und schon mal ein tolles Wochenende. Lassen Sie sich die Suppe von niemandem versalzen - bleiben Sie zuversichtlich und hoffnungsfroh

Ihre Katja Pausch