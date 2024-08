Der Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ wurde am Samstag im Neuen Theater verliehen. Welchen ungewöhnlichen Einsatz die Feuerwehr am Wochenende hatte

Hier in Halle, Newsletter vom19. August 2024

am Samstag hatten mehr als 300 Menschen aus der Region denselben Eintrag im Terminplaner: Die Verleihung des Bürgerpreises „Der Esel, der auf Rosen geht“ im Neuen Theater. Ehrenamtliche und ihre Projekte wurden in der glanzvollen Show ausgezeichnet, durch die der frühere NT-Indendantk Matthias Brenner gemeinsam mit der neuen Indendantin Mille Maria Dalsgaard führte. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte die Veranstaltung „den renommiertesten Preis für Ehrenamtliche“. Warum auch die frühere Oberbürgermeisterin von Halle, Ingrid Häußler, einen Preis erhielt, erfahren sie in dem Beitrag.