Auf einem Reiterhof in Sennewitz geriet ein Pferd in Not und konnte trotz Hilfe des Tierarztes nicht mehr aufstehen. Die Feuerwehr rückte aus und half dem Tier, wieder auf die Beine zu kommen.

Sennewitz/MZ/oml - Die Feuerwehr ist am Samstagvormittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Sennewitz alarmiert worden. In einem Reiterhof war ein Pferd in Not geraten, woraufhin eine Tierärztin verständigt wurde. Es konnte nicht mehr aufstehen.

Selbst mit vereinten Kräften gelang es den Besitzern des Pferdes und der Tierärztin nicht, das Tier aufzurichten, weshalb sie schließlich die 112 wählten.

Pferde-Rettung durch vereinte Kräfte

Die Feuerwehr konnte helfen und half dem Pferd mit einer Schlinge am Körper und einem Flaschenzug auf die Beine, so dass es für das Pferd und seine Besitzer ein happy End gab.

Laut Tierärztin kann das Pferd bald wieder von alleine aufstehen, sobald die Schmerztherapie anschlägt.