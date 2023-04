Hier in Halle, Newsletter vom 1. April 2023

es ist ein Wort, dass man sich lieber nicht auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ein Wort, das zu sagen scheint: „Lies mich nicht, ich bin schlecht für die Augen und Du verstehst mich eh nicht.“ Ein Wort, das eigentlich aus drei Wörtern besteht. Es lautet: Pandemiebereitschaftsvertrag.

Für den Technologie- und Wissenschaftsstandort Halle ist dieses Wort allerdings wie ein Versprechen. Ein Versprechen, das langsam feste Formen annimmt. Ziemlich feste sogar – sie bestehen nämlich aus Stahlbeton.

Genug geraunt, Zeit für die Auflösung: Es geht um das neue mRNA-Kompetenzzentrum am Weinberg Campus, das die Wacker Chemie AG derzeit errichten lässt. Mehr als 100 Millionen Euro lasse man sich das kosten, heißt es aus dem Unternehmen. Und dass der Bayrische Konzern diese Investition tätigt, liegt, genau, an eben jenem Pandemiebereitschaftsvertrag. Den hat das Unternehmen im Mai vergangenen Jahres mit der Bundesregierung abgeschlossen. Inhalt der Abmachung: Wacker baut Kapazitäten für die Produktion von mRNA-Impfstoffen auf, die der Bundesregierung auf Abruf zur Verfügung gestellt werden. Dafür gibt es Geld.

Am Freitagmorgen fand nun das Richtfest für den Rohbau statt. Zeit für einen Zwischenstand zu dem Mammut-Projekt, das Bürgermeister Egbert Geier als „die schnellste Baustelle außerhalb von China“ bezeichnet hat. Meinen Bericht lesen Sie hier.

Das war nun bereits viel Text für ein einziges Thema, dabei ist noch so viel mehr zu sagen. Zum Beispiel, dass sich Halles Stadträtinnen und Stadträte zum Thema Jugendgewalt ausgetauscht haben. Was dabei rausgekommen ist, hat Jonas Nayda aufgeschrieben.

Und der Kollege hat sich um noch ein weiteres Thema gekümmert, das beim ersten Hören ziemlich grotesk klingt. Die Stadt möchte nämlich Bäume aus Stahl aufstellen. Als Schattenspender. In Neustadt. Wie nett! Oder? Was es mit der Idee auf sich hat, lesen Sie in unserer heutigen Ausgabe oder im unten verlinkten Artikel.

Damit genug für den Moment und Zeit, Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende zu wünschen. Machen Sie's gut,

mit herzlichem Gruß

Ihr Jakob Milzner