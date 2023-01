Die Hoffnung nicht aufgeben

haben Sie Ende vergangenen Jahres wie viele andere Kunden im Kaufhof am Markt noch nach letzten Schnäppchen geschaut? Und hat Sie dort möglicherweise eine gewisse Traurigkeit und vielleicht sogar Hoffnungslosigkeit erfasst? Verständlich. Denn es hatte schon etwas Deprimierendes, noch einmal einen Blick in die leeren Etagen mit ebenso leeren Regalen werfen zu müssen und mit den verbliebenen Verkäuferinnen quasi den Abgesang und Ausverkauf bei Galeria Kaufhof leibhaftig mitzuerleben. Mir ging es auf meiner Reportage am vorletzten Tag des alten Jahres und dem letzten für das 2004 in Halle eröffnete Kaufhaus genauso.

