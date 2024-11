Rezepte vom Traditionsunternehmen/ Neue Präsidentin am Amtsgericht Halle

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 15. NOVEMBER 2024

so langsam beginnt sie, die Zeit, in der wieder Plätzchen gebacken werden. Es ist ja immer eine romantisierte Vorstellung, finde ich, wie Familien lachend und gut gelaunt gemeinsam backen, einer schnippelt, der zweite rührt und der dritte nascht vom Teig. Dazu gleiten sanfte Töne von Weihnachtsliedern wie Schneeflocken durch die Küche. In meiner WG läuft das meistens anders, wir wohnen zu fünft, und niemand kann von sich behaupten, ein versierter Plätzchenbäcker zu sein. Dafür können alle hervorragend Teig naschen und mit Bauchschmerzen auf dem Sofa liegen.