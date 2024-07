in Halle ist wieder einmal ein Feuerteufel unterwegs. Innerhalb weniger Tage sind in der Gartenanlage „Äußere Lettiner Straße“ sechs Lauben abgebrannt. Am Freitag brannten sogar drei Lauben gleichzeitig. Dass die Kleingärtner in Kröllwitz deswegen in Angst leben, ist absolut verständlich. Die Polizei tappt derweil noch im Dunkeln. Wie die Gartenfreunde sich jetzt helfen wollen, verraten Ihnen meine Kollegen Jonas Nayda und Marvin Matzulla.

