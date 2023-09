Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

falls Sie am Montag einen Besuch in ihrer Hausarztpraxis planen, möchte ich sie vorwarnen: Gut möglich, dass die Praxis geschlossen sein wird. Denn just an diesem Brückentag werden voraussichtlich zahlreiche Arztpraxen in Halle nicht öffnen. Das liegt nicht allein daran, das der Brückentag für Urlaub genutzt wird. Es liegt auch daran, dass dieser Brückentag für eine bundesweite Protestaktion genutzt wird. Worum es dabei geht, was die Ärzteschaft von der Politik fordert und wie Sie überhaupt erfahren, welche Praxis denn nun auf hat im Notfall, habe ich für Sie zusammengefasst.