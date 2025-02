na, haben Sie Ihre Wahlbenachrichtigung griffbereit? Nein, nicht die zur Bundestagswahl, die überregional und natürlich auch in Halle ein großes und wichtiges Thema ist und mindestens bis zum 23. Februar auch bleiben wird. Doch vorher wird es erstmal bei uns in der Saalestadt spannend, denn die Hallenserinnen und Hallenser sind aufgefordert, einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin zu wählen. Am Sonntag, also morgen, öffnen die Wahllokale in der Stadt - dann heißt es, sein Kreuzchen zu machen. Haben Sie sich schon entschieden? Wochenlang haben sich die neun Kandidaten vorbereitet, haben sich in den anstrengenden Wahlkampf gestürzt und sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger und der Medien gestellt. Nun aber gilt es! Wie die Kandidaten selbst den Wahltag verbringen, hat Jonas Nayda bei den Bewerbern nachgefragt - lesen Sie hier, welche Antworten mein Kollege bekommen hat.

