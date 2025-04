Pläne für Kaufhof I Neues zum Brand am Steintor I Staugefahr für Autofahrer?

Hier in Halle, Newsletter vom 8. April 2025

wenn es um den Marktplatz in Halle geht, interessiert die meisten vor allem, wie es um den Kaufhof steht. Der Leerstand kommt dem Platz nicht zugute, doch erst vor kurzem hatte die Stadt bekanntgegeben, dass Neuzugänge geplant sind. So soll nach zwei Jahren Stillstand nun ein Supershop mit einem einzigartigen Konzept in den Kaufhof ziehen. Drei weitere Mieter stehen auch schon fest. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat die neusten Infos für Sie.

Neuigkeiten gibt es auch vom Brandhaus in der Großen Steinstraße. Nach dem Feuer vor zwei Wochen können die Einsatzkräfte das Haus nun wieder betreten und mit der Brandursachenermittlung beginnen. Dabei deuten erste Erkenntnisse auf Brandstiftung hin.

Durchhaltevermögen brauchen Sie die kommenden zwei Wochen zwischen Trift und Richard-Wagner-Straße. Dort nutzt die Hallesche Verkehrs-AG die Osterferien für Arbeiten am Stromnetz und den Gleisanlagen. Wie der Auftakt verlief und ob mit Staus zu rechnen ist.

Kommen Sie gut durch den Dienstag.

Luisa König