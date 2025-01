man könnte beinahe „alle Jahre wieder“ sagen, wenn man durch die Stadt läuft und die vielen verschiedenen Wahlplakate hängen sieht. Rein nach Gefühl gibt es kaum Jahre, in denen kein Plakat zu sehen ist. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir in der letzten Zeit so viele verschiedene Wahlen hatten und nun gleich die nächsten bevorstehen. Doch anscheinend wissen manche noch immer nicht, welche Regeln beim Aufhängen der Wahlplakate gelten. Welche zwei Bewerber in Halle ihre Plakate falsch aufhängen lassen, lesen Sie in der heutigen Ausgabe der MZ.

