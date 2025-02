erst vor wenigen Tagen habe ich Sie an dieser Stelle ermuntert, Ihr Kreuz zu machen. Sie wissen schon: Die Wahl zum neuen Oberbürgermeister oder zur neuen Oberbürgermeisterin stand am vergangenen Sonntag in Halle an. Das Ereignis ist inzwischen Geschichte, das Ergebnis bekannt: Mit Egbert Geier (SPD) und dem parteilosen Bewerber Alexander Vogt gehen nun die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen in die Stichwahl am 23. Februar. Dass diese spannend werden wird - keine Frage. Denn wer das Rennen macht, ist keineswegs so klar, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Eins aber ist klar: Der Ausgang dieser Wahl ist ungewiss. Mein Kollege Jonas Nayda hat sich im Vorfeld mit den Chancen beider Bewerber, ja mit der aktuellen Situation insgesamt rund um die Stichwahl beschäftigt und kann Hintergründe liefern. Vielleicht hilft Ihnen das auch bei Ihrer Wahl-Entscheidung, die in genau zwei Wochen und drei Tagen ansteht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.