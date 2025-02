Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) kann wie Alexander Vogt (parteilos) auf Stimmen durch Wählerwanderung von den im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten hoffen. Warum er sich trotz seines Erfolges vom 2. Februar nicht in Sicherheit wiegen darf.

Vor der Stichwahl in Halle

Egbert Geier (l.) und Alexander Vogt gaben sich nach dem ersten Wahlgang bereits die Hand. Am 23. Februar steht zwischen beiden OB-Bewerbern die Stichwahl an.

Halle (Saale)/MZ. - In weniger als drei Wochen findet in Halle die Stichwahl für den neuen Oberbürgermeister statt. Das Rennen zwischen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos) scheint absolut offen. Aber eine Online-Umfrage unter 4.087 Nutzern des halleschen Wahlkompasses „Voto“ zeigt, in welche Richtung die Wähler der im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten tendieren. Dadurch lässt sich eine klare Tendenz ablesen.