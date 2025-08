René Flügel aus Uftrungen sammelt auf der Spendenplattform GoFundMe für seinen an ALS erkrankten Freund Olaf Dittmar. Welche besondere Spendenflut er auslöste.

Uftrunger spendet Urlaub und startet Spendenaktion für seinen an ALS erkrankten Freund

Olaf Dittmar ist an ALS erkrankt. Sein Arbeitskollege und bester Freund René Flügel (v.li.) hat einen Spendenaufruf gestartet.

Uftrungen - Freunde erkennt man in der Not, heißt es. Das erleben gerade Olaf und Simone Dittmar aus Uftrungen auf ganz besondere Weise. Olaf Dittmar (56) ist an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Der weltweit bekannteste ALS-Patient ist der verstorbene Physiker Steven Hawking (1942-2018), der 55 Jahre mit dieser bisher unheilbaren Krankheit lebte.