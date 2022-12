Astronomische Lektionen und Bakterien im Saalewasser

blicken Sie gern mal in die Sterne? Und geht es Ihnen vielleicht wie mir, dass Sie gern mehr darüber wüssten? Es sieht alles danach aus, als gäbe es in der Stadt mittels hochmoderner Technik bald spektakuläre Möglichkeiten für astronomische Lektionen. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich ein gutes Vierteljahr vor der Eröffnung im neuen Planetarium auf dem Holzplatz umgesehen und manches Neue über die Sternenwelt gelernt. Hier oder in der gedruckten MZ von heute können Sie das Ganze nachlesen.