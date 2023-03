Es gibt gute Nachrichten: Pinky und Brain, die beiden ausgebüxten Stachelschweine aus dem Tierpark am Hexentanzplatz in Thale, sind zurück. Wobei Brain, die Dame, ganz alleine nach Hause gefunden hat. Pinky, der Herr im Stall, ist dagegen in eine Fuchs-Falle getappt. Immerhin: Er durfte anschließend mit dem Feuerwehrtaxi zurück ins Gehege düsen. Ein tierischer Ausflug, der die ganze Redaktion in Atem gehalten hat.

