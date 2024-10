In deutschen Großstädten sind rastant steigende Mieten bereits ein großes Problem. Es gibt zahlreiche Proteste dagegen. Auch in Sachsen-Anhalt ziehen nun die Warmmieten deutlich an.

Halle/MZ - Der Mieterbund in Sachsen-Anhalt sieht einkommensschwache Haushalte teilweise mit steigenden Mieten überfordert. „In die Beratungsstellen der Mietervereine kommen immer mehr Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können oder mit Nebenkosten-Nachzahlungen in Höhe von mehreren hundert Euro überfordert sind“, sagt Ellen Schultz, scheidende Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbundes, vor dem Landesverbandstag am Samstag in Halle.