Kleinwindkrafträder haben sich bisher am Markt nicht durchgesetzt. Eine neue Initiative aus Halle will nun eine kostengünstige Lösung anbieten. Wie die Pläne im Detail aussehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - 365 Meter: In Brandenburg soll demnächst das höchste Windrad der Welt errichtet werden. Doch auch serienmäßig erreichen die Windkraftanlagen inzwischen Höhen von 200 Metern. Gegen diese „Energietürme“ in der Landschaft gibt es allerdings auch immer häufiger Widerstände aus der Bevölkerung. In Halle wird daher der Versuch gestartet, mit Kleinwindkraftanlagen kostengünstig Strom zu erzeugen. „Wir wollen zeigen, dass die Nutzung der Windenergie im urbanen Umfeld möglich und auch wirtschaftlich ist“, sagte Uwe Ritschel vom Lehrstuhl für Windenergietechnik an der Universität Rostock am Donnerstag in Halle.