Wittenberg/MZ - Auch wenn es bis nach Brandenburg nur noch ein paar Kilometer sind; Berlin ist weit weg, trotzdem entlädt sich der Ärger über die Energiepolitik der Bundesregierung am Donnerstagabend in der Sporthalle in Straach. Wittenbergs Verwaltung hatte zum Stadtgespräch geladen. Der Parkplatz war übervoll, so sehr, dass der Bus nicht mehr durch die Nebenstraßen passte. Über 100 Menschen kamen schätzungsweise, um mehr über den aktuellen Planungsstand zu neuen Windkraftanlagen in Straach zu erfahren. Am Eingang hatten Windkraftgegner aus Coswig ein Plakat aufgehängt. „Es heißt Naturpark Fläming. Nicht Windpark Fläming“, war nebst reichlich Ausrufezeichen vermerkt. Der Ortsteil ist der mit den meisten Windrädern, zehn von insgesamt fünfzehn im Stadtgebiet stehen hier – seit 20 Jahren. Bald könnten es deutlich mehr werden.