Energie Total verkauft deutsches Tankstellennetz: Raffinerie Leuna liefert vorerst weiter

Total verkauft 1.198 Tankstellen - die zumeist in Ostdeutschland sind - an kanadischen Einzelhändler. Der Öl-Konzern setzt nun auf E-Ladesäulen und Wasserstoff. Wie geht es mit der Total-Raffinerie in Leuna weiter, die die Tankstellen beliefert?