In den vergangenen Jahren haben viele Landwirte in Sachsen-Anhalt den Anbau des Gemüses aufgegeben. Jetzt stabilisiert sich die Produktion. Wer verschwunden ist und wer expandiert.

Spargelanbau legt wieder zu: Warum einige Höfe in Sachsen-Anhalt mehr anbauen

Spargelbauer Ingo Hindorf aus Langeneichstädt zeigt den ersten, frisch geernteten Spargel in der Saison 2025.

Halle/MZ. - Die Temperaturen werden am Wochenende deutlich steigen, es herrschen daher beste Bedingungen für das Wachstum des Spargels. Etliche Betriebe haben mit der Ernte und dem Verkauf des Edelgemüses in dieser Woche begonnen. Der Spargel ist das erste frische Gemüse des Jahres, viele Sachsen-Anhalter freuen sich auf den Start der Saison. Und auch die Landwirte blicken positiv voraus. „Nachdem in den vergangenen Jahren etliche Betriebe die Produktion eingestellt haben, hat sich die Anbaufläche stabilisiert“, sagt Jürgen Schulze, Geschäftsführer des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer.