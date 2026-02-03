Schon jetzt denkt das IWH über Vorkehrungen für den Fall nach, dass die AfD im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnt, sagt dessen Präsident Reint Gropp. Was würde ein Wahlsieg denn für die Forschung und die Wirtschaft bedeuten? Ein Gespräch.

Er hält unabhängige Forschung für unerlässlich: Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Der Ökonom und Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) Reint Gropp hat etwa die Milliarden-Subventionen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg als Fehler bezeichnet. Ihm ist wichtig, der Politik nicht nach dem Mund zu reden. Denny Kleindienst sprach mit ihm über die möglichen Folgen eines AfD-Erfolgs bei der Landtagswahl auf die Wissenschaftsfreiheit und die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt.