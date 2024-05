Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wer dieses Geschäft in der Großen Ulrichstraße in Halle betritt, sieht rechts verschiedene Pflanzen und Blumentöpfe. Schweift der Blick in die andere Richtung, erblicken Interessierte Liköre und Kleidung. Wie passt das zusammen? Das ist womöglich ein ungewöhnliches Sortiment für die meisten Läden, aber nicht für diesen. Es ist ein sogenannter Pop-up-Store – ein Einzelhandelsgeschäft, das kurzfristig leerstehende Flächen bespielt und danach meist wieder verschwindet. Der Laden in Halle schließt am 11. Mai nach etwa acht Wochen seine Türen. Jedoch nicht ohne das Versprechen wiederzukommen.