Der Immobilienentwickler P3 will in Zörbig bei Bitterfeld-Wolfen drei Hallen mit einer Fläche von 130.000 Quadratmetern errichten. Es gibt aktuell mehrere solcher Großprojekte in der Region.

So soll der Logistik- und Gewerbepark in Zörbig aussehen.

Zörbig/MZ. - Im Großraum Leipzig/Halle entsteht ein weiterer großer Logistik- und Gewerbepark. Der Immobilienentwickler P3 will in Zörbig (Anhalt-Bitterfeld) drei Hallen mit einer Fläche von 130.000 Quadratmetern errichten. Der erste Bauabschnitt soll im Sommer 2025 beginnen, kündigte das Unternehmen an.

„Die Immobilie wird in einer der am dichtesten industrialisierten Regionen in Ostdeutschland gebaut“, teilte P3-Deutschlandchef Sönke Kewitz mit. Vor allem die Nähe zur A9 und zum Flughafen Leipzig/Halle habe für den Standort gesprochen. P3 betreibt bereits zwei Lager in Leipzig, die beide vermietet sind. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Konzern drei Logistikparks übernimmt, die sich in Barleben bei Magdeburg, bei Leipzig und bei Hannover befinden.

Zu möglichen Mietern in Zörbig äußert sich das Unternehmen bisher nicht. Laut P3 sind die Hallen ideal für mittlere bis große Firmen aus dem Handel und für Unternehmen der leichten Produktion. Zu den Kunden des Immobilienentwicklers zählen unter anderem der Autobauer Mercedes-Benz und der Reifen-Hersteller Goodyear. Nach MZ-Informationen gibt es für Zörbig offenbar Gespräche mit Firmen aus der Automobil-Branche.

Aktuell gibt es mehrere solche Großprojekte in der Region. Der Immobilienentwickler VGP hat gerade mit dem Bau eines großen Gewerbeparks am Flughafen Leipzig/Halle begonnen. Auch Panattoni startet den Bau einer solchen Anlage in Könnern (Salzlandkreis). Im Star-Park in Halle ist das Logistikzentrum „The Space“ im Bau.