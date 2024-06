An der A 14 bei Könnern haben die Arbeiten für den riesigen Logistik-Park des Projektentwicklers Panattoni begonnen. Was dort entstehen soll.

Startschuss für Mega-Logistikpark von Panattoni an der A14 bei Könnern

An der A14 bei Könnern hat der Bau für den Mega-Logistik-Park begonnen.

Könnern/MZ. - Die Motoren der Baufahrzeuge heulen, während tonnenweise Erdmassen auf der Fläche direkt an der Autobahn 14 bei Könnern bewegt werden. Der Start für den Bau des Mega-Logistikparks hat begonnen. In nächster Zeit werden in Könnern südlich der L144 Fundamente gegossen, Räume abgesteckt und Mauern hochgezogen.