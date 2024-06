Der Immobilienentwickler VGP will am Flughafen Leipzig/Halle fünf neue Hallen für Logistiker und Industriefirmen bauen. Die Region ist bei solchen Neuansiedlungen bundesweit führend. Doch gibt es ausreichend Mieter?

Neuer Gewerbepark: 1.000 neue Jobs am Flughafen Leipzig/Halle in Aussicht

Die Bildmontage zeigt, wie der neue VGP-Park (weißen Hallen) am Flughafen Leipzig/Halle aussehen soll. Auf den Gebäuden werden Solarmodulle installiert, so dass die Mieter auch direkt den Sonnenstrom beziehen können.

Halle/MZ. - Zum Spatenstich des neuen VGP-Parks am Flughafen Leipzig/Halle ist am Dienstag auch Unternehmenschef Jan Van Geet angereist. Der belgische Immobilienentwickler will in den kommenden Jahren für Logistik- und Industriefirmen fünf neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 210.000 Quadratmetern errichten. „Dadurch werden mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen“, kündigte Van Geet an.