Eine neue Strecke im Angebot Neue Airline am Flughafen Leipzig/Halle - warum Marabu mit Tampons um Kunden wirbt

Seit Mai ist Marabu am Flughafen Leipzig/Halle und ersetzt größtenteils Condor. Die estnische Airline steuert die für den Flughafen so wichtigen Ferienziele an. Im Gepäck hat das Flugunternehmen eine neue Strecke - und Damenhygieneartikel.