Airports Leipzig/Halle und Dresden Millionenhilfe für Flughäfen - Finanzminister Richter sieht Steuergeld gut angelegt

Michael Richter verweist auf hohe Steuereinnahmen und tausende Jobs durch den Flughafen Leipzig/Halle. Was die Flughafen-Finanzchefin sagt.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 20.01.2026, 17:45
Ein Eurowings-Flieger hebt am Flughafen Leipzig/Halle ab.
Ein Eurowings-Flieger hebt am Flughafen Leipzig/Halle ab. Foto: imago/Christian Grube

Magdeburg/MZ. - Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützen die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mit den Airports Leipzig/Halle und Dresden bis 2030 mit Finanzhilfen in Millionenhöhe. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) sieht das Geld gut investiert: Die Steuereinnahmen auf Länder- und kommunaler Ebene durch die Flughäfen würden die getragenen Kosten um das Mehrfache übersteigen.