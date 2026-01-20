Michael Richter verweist auf hohe Steuereinnahmen und tausende Jobs durch den Flughafen Leipzig/Halle. Was die Flughafen-Finanzchefin sagt.

Millionenhilfe für Flughäfen - Finanzminister Richter sieht Steuergeld gut angelegt

Magdeburg/MZ. - Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützen die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mit den Airports Leipzig/Halle und Dresden bis 2030 mit Finanzhilfen in Millionenhöhe. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) sieht das Geld gut investiert: Die Steuereinnahmen auf Länder- und kommunaler Ebene durch die Flughäfen würden die getragenen Kosten um das Mehrfache übersteigen.