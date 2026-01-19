Bis 2026 sollten die mitteldeutschen Airports aus den roten Zahlen kommen - das ist gescheitert. Zumindest für Dresden will Sachsen-Anhalt jetzt nicht länger zahlen.

Die nächste Rettungsaktion ist nötig - Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden brauchen Millionensummen zum Überleben

Magdeburg/Halle/MZ - Die Regionalflughäfen Leipzig/Halle und Dresden kommen nicht aus der Krise. Trotz eines bis 2026 bewilligten Rettungspakets von 100 Millionen Euro sollen anschließend weitere Hilfen aus Steuergeld fließen. Nach MZ-Informationen wollen die Haupteigentümer, die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen, zwischen 2027 und 2029 zusätzliche 71 Millionen Euro zuschießen. Über einen entsprechenden Plan berät die Landesregierung in Magdeburg an diesem Dienstag.