  4. Flughafen Leipzig/Halle: Nächste Rettungsaktion nötig - auch Dresden braucht Millionenhilfe

Eigner müssen eingreifen Die nächste Rettungsaktion ist nötig - Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden brauchen Millionensummen zum Überleben

Bis 2026 sollten die mitteldeutschen Airports aus den roten Zahlen kommen - das ist gescheitert. Zumindest für Dresden will Sachsen-Anhalt jetzt nicht länger zahlen.

Von Hagen Eichler und Steffen Höhne Aktualisiert: 19.01.2026, 20:55
Ein Flugzeugstart in Leipzig/Halle (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Magdeburg/Halle/MZ - Die Regionalflughäfen Leipzig/Halle und Dresden kommen nicht aus der Krise. Trotz eines bis 2026 bewilligten Rettungspakets von 100 Millionen Euro sollen anschließend weitere Hilfen aus Steuergeld fließen. Nach MZ-Informationen wollen die Haupteigentümer, die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen, zwischen 2027 und 2029 zusätzliche 71 Millionen Euro zuschießen. Über einen entsprechenden Plan berät die Landesregierung in Magdeburg an diesem Dienstag.