Mit einem schweren Unfall endete am Montagmittag eine Fahrt auf der L15 zwischen Schernikau und Steinfeld. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die L15 musste anschließend voll gesperrt werden.

Schernikau/Steinfeld. - Am Montag ist es gegen 11.34 Uhr auf der L15 zwischen Schernikau und Steinfeld (Landkreis Stendal) zu einem schweren Unfall gekommen Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 56-Jähriger dabei schwer verletzt.

Demnach befuhr ein 23-Jähriger mit einem BMW die L15 aus Richtung Stendal. Zwischen Schernikau und Steinfeld kam der Fahrer aus bislang Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Der 56-jährige Fahrer des Skodas wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige kam mit bislang unbekanntem Verletzungsgrad per Rettungswagen in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die L15 voll gesperrt.