weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Studie belegt: So selten sind Schneetage im Harz - wie sich das Wetter in nur 60 Jahren verändert hat

Studie belegt So selten sind Schneetage im Harz - wie sich das Wetter in nur 60 Jahren verändert hat

Frost wird selbst in hochgelegenen Orten immer seltener gemessen, der Wintersport hat es schwer. Auch die Sommer in Sachsen-Anhalt verändern sich deutlich.

Von Hagen Eichler 20.01.2026, 18:47
Wintersport auf den Loipen rund um Schierke im Oberharz
Wintersport auf den Loipen rund um Schierke im Oberharz (Foto: Olaf Eggert)

Magdeburg/MZ - Im Harz gibt es immer weniger Wintertage, die das Skifahren oder Rodeln ermöglichen. In Schierke, dem höchstgelegenen Ort Sachsen-Anhalts, hat sich die Zahl der Tage mit mindestens fünf Zentimetern Schnee mehr als halbiert, wie ein am Dienstag vorgestellter Bericht zum Klimawandel in Sachsen-Anhalt belegt.