Frost wird selbst in hochgelegenen Orten immer seltener gemessen, der Wintersport hat es schwer. Auch die Sommer in Sachsen-Anhalt verändern sich deutlich.

So selten sind Schneetage im Harz - wie sich das Wetter in nur 60 Jahren verändert hat

Wintersport auf den Loipen rund um Schierke im Oberharz

Magdeburg/MZ - Im Harz gibt es immer weniger Wintertage, die das Skifahren oder Rodeln ermöglichen. In Schierke, dem höchstgelegenen Ort Sachsen-Anhalts, hat sich die Zahl der Tage mit mindestens fünf Zentimetern Schnee mehr als halbiert, wie ein am Dienstag vorgestellter Bericht zum Klimawandel in Sachsen-Anhalt belegt.