Sachsen und Sachsen-Anhalt investieren Millionen in die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter verweist auf hohe Steuereinnahmen und tausende Jobs durch den Flughafen Leipzig/Halle. Was die Flughafen-Finanzchefin sagt.

Millionenhilfe für Flughafen Leipzig/Halle - Finanzminister Richter sieht Steuergeld gut angelegt

Ein Eurowings-Flieger hebt am Flughafen Leipzig/Halle ab. Das Land Sachsen-Anhalt als Miteigentümer muss den Flughafen jedes Jahr mit Millionen Euro Steuergeld unterstützen, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Magdeburg/MZ. - Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützen die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mit den Airports Leipzig/Halle und Dresden bis 2030 mit Finanzhilfen in Millionenhöhe. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) sieht das Geld gut investiert: Die Steuereinnahmen auf Länder- und kommunaler Ebene durch die Flughäfen würden die getragenen Kosten um das Mehrfache übersteigen.