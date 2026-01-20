Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt besitzt Schlösser und Burgen, Kirchen und Museen. Jetzt wird sie 30 Jahre alt. Was sie leistet, erklärt Generaldirektor Christian Philipsen.

Halle/MZ. - Mit einem Festakt im Kloster Michaelstein (Landkreis Harz) begeht die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt an diesem Mittwoch ihr 30-Jahr-Jubiläum. Gefeiert wird eine Geschichte, die 1996 mit der Gründung der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt begann, die 2005 mit der sogenannten Domstiftung zur jetzigen Kulturstiftung fusionierte. Unser Redakteur Christian Eger sprach mit Christian Philipsen (53), dem Generaldirektor der Stiftung.