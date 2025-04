Sie sind faul, aber stellen viele Forderungen an Jobs: Davon handeln Vorurteile über die ab 1995 geborene Generation Z. Wie viel Wahrheit steckt in den Klischees?

Halle (Saale)/Merseburg/MZ. - Ein älteres Ehepaar steht vor der Trüffeltheke der Arko Confiserie in Halle. „Ich nehme von hier was“, deutet die Frau auf die alkoholischen Pralinen. „Und ich nehme eine Walnusskugel“, fügt ihr Mann hinzu. Hinter der Theke erfüllt Mark Schulze-Icking lächelnd ihre Wünsche. Der 21-jährige Student arbeitet seit etwa anderthalb Jahren in dem Geschäft. So wie er gehen immer mehr Studierende einem Nebenjob nach.