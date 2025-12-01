Clemens Ritter von Kempski ist für seine Hotels in Stolberg bekannt. Doch nun steigt der ausgebildete Arzt stärker in den Kliniksektor ein.

Seit Jahrzehnten bekannt als Naturheil- und Fastenklinik: Die Klinik Dr. v. Weckbecker in Bad Brückenau.

Stolberg/MZ. - Die Ritter von Kempski-Gruppe baut ihre Aktivitäten im Gesundheitswesen aus. Sie übernimmt ab Januar die Dr. v. Weckbecker Klinik, eine Fachklinik für Heilfasten und Naturheilverfahren in Bad Brückenaun (Bayern), teilte das Unternehmen aus Stolberg (Mansfeld-Südharz) am Montag mit. Die Klinik mit 140 Mitarbeitern und 130 Betten gehört bisher dem katholischen Träger Malteser. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.