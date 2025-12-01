weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Tatort“-Star auf Weihnachtstour: Bär trifft Böll

Der „Tatort“-Schauspieler Dietmar Bär spricht über den Advent, Konsum und Heinrich Bölls Satire „Nicht nur zur Weihnachtszeit“, die er in Leipzig und Magdeburg präsentiert.

01.12.2025, 17:54
Schauspieler Dietmar Bär: „Ich mochte Böll schon immer sehr.“
Köln/Magdeburg/MZ. - Er ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands und seit 28 Jahren als Kölner Kommissar Freddy Schenk im ARD-„Tatort“ zu sehen. Dieser Tage lässt Dietmar Bär (64) in der Konzertlesung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ Heinrich Bölls satirische Nachkriegs-Erzählung lebendig werden, unterstützt vom Schlagzeuger Stefan Weinzierl. Reinhard Franke sprach mit Dietmar Bär.