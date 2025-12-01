Mit einer Kriegsmetapher hat der aus dem Landkreis Wittenberg stammende CDU-Abgeordnete Sepp Müller seine Partei auf den Wahlkampf eingestimmt. Darauf gibt es empörte Reaktionen - was der Politiker entgegnet.

„Bis zum letzten Blutstropfen“ - Aussage des CDU-Politikers Sepp Müller stößt auf Kritik

Magdeburg/MZ - Eine Formulierung des CDU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller sorgt in sozialen Netzwerken für zahlreiche kritische Kommentare. Der aus dem Landkreis Wittenberg stammende Politiker hatte am Wochenende beim CDU-Landesparteitag gesagt: „Wir werden Tag und Nacht kämpfen, bis zum letzten Blutstropfen, damit wir mit unserem Spitzenkandidaten Sven Schulze die Wahl gewinnen.“