  4. Parteitagsrede: „Bis zum letzten Blutstropfen“ - Aussage des CDU-Politikers Sepp Müller stößt auf Kritik

Mit einer Kriegsmetapher hat der aus dem Landkreis Wittenberg stammende CDU-Abgeordnete Sepp Müller seine Partei auf den Wahlkampf eingestimmt. Darauf gibt es empörte Reaktionen - was der Politiker entgegnet.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 01.12.2025, 14:58
„Als Ansporn gemeint“: Unionsfraktionsvize Sepp Müller verteidigt seinen Satz.
„Als Ansporn gemeint“: Unionsfraktionsvize Sepp Müller verteidigt seinen Satz. (Foto: Matthias Fricke)

Magdeburg/MZ - Eine Formulierung des CDU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller sorgt in sozialen Netzwerken für zahlreiche kritische Kommentare. Der aus dem Landkreis Wittenberg stammende Politiker hatte am Wochenende beim CDU-Landesparteitag gesagt: „Wir werden Tag und Nacht kämpfen, bis zum letzten Blutstropfen, damit wir mit unserem Spitzenkandidaten Sven Schulze die Wahl gewinnen.“