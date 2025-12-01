Aussetzen der Schuldenbremse Sachsen-Anhalts Regierung plant Corona-Notlage - für das Jahr 2026
Erneut will Finanzminister Michael Richter (CDU) eine „außergewöhnliche Notsituation“ ausrufen lassen. Der Schritt ist bundesweit einmalig – es geht um viel Geld.
01.12.2025, 18:00
Magdeburg/MZ - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt plant die Ausrufung einer „außergewöhnlichen Notsituation“ auch für das Jahr 2026. Über einen entsprechenden Antrag von Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) will das Kabinett nach MZ-Informationen an diesem Dienstag beraten. Mit dem geplanten Schritt könnte der Landtag erneut die eigentlich vorgesehene Schuldenbremse aussetzen.